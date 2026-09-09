Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Этот выпуск будет посвящен всем знатокам песни Baby Shark, «По полям, по полям синий трактор едет к нам», Bad Romance и других популярных треков. Сколько дней после первого прослушивания вы не могли избавиться от этих мотивов? Непроизвольные музыкальные образы (так они называются) — это мелодии, которые крутит наш мозг, даже если в реальности они перестали звучать.

Согласно исследованиям, с этим сталкиваются 98% людей, но в среднем у женщин повторение навязчивых треков длится дольше и раздражает их больше. Некоторые песни застревают в голове из-за свойств самой музыки: повторяющийся рисунок, предсказуемость и определенный темп. Чаще всего липнут песни с темпом 120 ударов в минуту (он довольно близок к естественному ритму движения человека) и те, что занимают верхние строчки чартов.

Кстати, есть и совсем поразительные случаи. Американка Джин Харрис, ставшая известной после убийства своего любовника, была одержима песней Put the blame on Mame из фильма Гильда на протяжении 33 лет.

Противодействий, по мнению ученых, множество. Судоку, анаграммы, чтение романов… Исследование 2015 года показало, что отличный способ избавиться от навязчивой мелодии — жевать жвачку. А еще есть исцеляющие песни. К ним относят God save the queen и Happy Birthday to You.

Анна Кулецкая