Нейросети взяли за ноту

«Яндекс Музыка» будет маркировать ИИ-контент. Площадка обновила условия сотрудничества. Теперь правообладатели обязаны сообщать, были ли использованы нейросети в создании треков. Кроме того, сервис будет учитывать обращения пользователей и самостоятельно проверять музыку.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Возможно, этот трек создан с помощью искусственного интеллекта» — такая пометка уже появилась на скандально известной в музыкальной среде песне «она танцует под Шадэ». Летом она попала в топ-чартов, однако ее автор не сразу признал, что женский хор в припеве — это нейросеть.

Хотелось бы надеяться на добросовестность правообладателей, но даже без этого стриминговые платформы научились хорошо распознавать ИИ, считает генеральный директор Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов:

«Пока не знаем, как будет работать метод детекции "Яндекса", но зарубежные модели Deezer и Spotify позволяют определять ИИ-контент с вероятностью почти 100%. Ошибка возможна, но решается саморегулированием. Треки часто навязываются алгоритмами независимо от маркировки. Следующим шагом должна стать деприоритизация ИИ-треков — только тогда это оздоровит рынок».

По данным «Яндекс Музыки», треть всех новых релизов появляется благодаря нейросетям. В среднем по миру показатель сейчас на уровне 40%. Впрочем, во всем контенте сгенерированные — полностью или частично — треки занимают меньше 5%. Вряд ли доля будет уменьшаться, считает исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов:

«Люди давно не интересуются, кто поет конкретную песню. Им все равно, живой это человек, мертвый или несуществующий. ИИ-треки приносят ощутимый доход. Другое дело, что пропорция успеха в 2026 году — примерно 10 тыс. треков к одному успешному. Раньше надо было подписать десять артистов, чтобы одиннадцатый выстрелил».

Маркировка в действительности выглядит так: нужно открыть музыкальную дорожку, нажать на три точки, выбрать окно «о треке» — и только там появится надпись: «трек создан — полностью или частично — с помощью ИИ».

Меру давно ждали. Но в таком ли виде? Музыкальный журналист и критик, автор Telegram-канала «Русский шаффл» Олег Кармунин сомневается:

«ИИ-артистов слушают, как правило, люди постарше или очень помладше. Есть большая прослойка среднего класса с покупательной способностью, которые ненавидят ИИ-контент и не хотят видеть его в ленте. YouTube вычищает ИИ-контент, чтобы не потерять рекламодателей. Если вы смотрели на эту маркировку — ее не существует. Никто никогда не смотрит информацию о треке. И опция "выдавать меньше ИИ" — спасибо, можно вообще без него».

Эксперты отмечают, что сгенерированная музыка может быть выгодна стримингам — ИИ не нужно платить роялти и другие отчисления за права, продолжает исполнительный директор Zvonko Digital Дмитрий Коннов:

«Утешает только то, что все ИИ учатся у лучших композиторов — от Моцарта до Элтона Джона. Моцарту все равно, Элтон Джон пусть разбирается сам. Это не так плохо, как "творчество", с которым мы сталкивались два года назад».

Живые авторы на этом фоне в ближайшие три года могут потерять до четверти доходов, следует из доклада ЮНЕСКО. По данным сервиса «Сферум», каждая десятая песня в большинстве чартов сделана нейросетью. Как оценил сервис SlopTracker, месячный совокупный доход псевдоисполнителей на Spotify приносил более $300 тыс.

Анжела Гаплевская