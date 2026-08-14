На ремонт дороги к мусорному полигону в белгородском Губкине направят 228 млн

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» в рамках аукциона ищет подрядчика по капитальному ремонту подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в Губкине Белгородской области. Начальная цена контракта составляет 227,7 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно документации, до 30 ноября подрядчику предстоит устроить объездные дороги и смонтировать наружное освещение. Помимо этого, победитель аукциона обязан согласовать с заказчиком места разгрузки и складирования материалов, обеспечить ограждение строительной площадки и прилегающей территории, а также сохранить существующие инженерные коммуникации и зеленые насаждения.

Источник финансирования — бюджет городского округа. Гарантия — пять лет. Авансирование контракта не предусмотрено.

Заявки на аукцион принимаются до 24 августа, итоги подведут 26-го.

В конце июля стало известно, что региональный оператор АО «Тамбовская сетевая компания» объявил электронные аукционы для поиска подрядчика по транспортировке твердых коммунальных отходов. Сумма начальных цен пяти договоров составляет 3,5 млрд руб. Итоги торгов подведут 17 августа.

Кабира Гасанова