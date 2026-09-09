Уширением дороги под Белгородом займется местный подрядчик за 222 млн рублей

Победителем аукциона на капремонт дороги на улице Магистральной в поселке Северный Белгородского округа Белгородской области стало местное ООО «Автодорстрой-подрядчик». В состав работ входит уширение проезжей части на одну полосу. Компания снизила начальную цену контракта на 20%: с 277,7 млн до 222,2 млн руб. Контракт подписан и размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Всего в аукционе приняли участие два претендента. Имя второго не раскрывается, однако известно, что он предлагал выполнить работы за 223,6 млн руб.

Источником финансирования работ выступает местный бюджет. Большая часть средств будет перечислена подрядчику в 2028 году.

Капремонт нужно выполнить в два этапа до 1 октября 2028 года. Гарантия составит от трех месяцев до десяти лет в зависимости от вида работ. Последние, в частности, включают переустройство линий связи, обновление дорожного покрытия, благоустройство территории и обновление системы наружного освещения.

По данным Rusprofile, ООО «Автодорстрой-подрядчик» зарегистрировано в Белгороде в 2001 году. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Уставный капитал составляет 20 тыс. руб. Единственным учредителем выступает ЗАО «Автодорстрой» (собственники скрыты), генеральным директором является Виталий Ефимов. 2025 год компания закончила с выручкой 939,2 млн руб. и убытком 3,2 млн руб. Годом ранее общество выручило 852,1 млн руб. и получило 8,9 млн руб. чистой прибыли. С 2010 года «Автодорстрой-подрядчик» выиграл 591 госконтракт на 16 млрд руб. в сумме. В частности, в 2025 году дорожник взял подряд на содержание 99,2 км дорог в Корочанском районе Белгородской области за 40 млн руб. и соглашение на строительство дорог в микрорайоне «Разумное-1» Белгородского округа за 164,1 млн руб. Крупнейший заказчик — областное учреждение «Упрдортранс Белгородской области», заключившее с обществом 151 контракт на 8,1 млрд руб. в сумме. В топ-10 также входит муниципальное учреждение «УКС Белгородского муниципального округа Белгородской области» (81 контракт на 1,3 млрд руб. в сумме), которое выступало заказчиком и на этих торгах.

Алина Морозова