Госдолг Нижегородской области вырос на 5,6 млрд рублей за август

На 1 сентября 2026 года государственный долг Нижегородской области достиг 210,06 млрд руб., следует из данных минфина. По сравнению с началом августа он вырос на 5,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

В структуре долга 57,7% занимают федеральные бюджетные кредиты, 29,5% — коммерческие кредиты, 12,2% — государственные ценные бумаги и 0,6% — госгарантии.

Как писал «Ъ-Приволжье», на 1 августа доля бюджетных кредитов занимала 54,8%, коммерческих — 32%. В августе минфин объявил закупки на привлечение еще 15 млрд руб. коммерческих кредитов.

Галина Шамберина