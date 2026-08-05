На 2,6% сократился госдолг Нижегородской области за июль

Госдолг Нижегородской области на 1 августа 2026 года составил 204,45 млрд руб., следует из данных регионального минфина. По сравнению с 1 июля он сократился на 2,6%.

В структуре долга 54,8% занимают бюджетные кредиты, 32% — коммерческие кредиты, 12,5% — государственные ценные бумаги, 0,7% — госгарантии. Доля коммерческих кредитов за месяц увеличилась на 1,3 п.п.

Как писал «Ъ-Приволжье», минфин Нижегородской области намерен привлечь еще 6 млрд руб. коммерческих кредитов.

Галина Шамберина