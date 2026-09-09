Корона напомнила Сассекским о статусе

Король Карл III напомнил общественности, что герцог и герцогиня по-прежнему остаются неработающими членами королевской семьи. По его словам, Гарри и Меган не могут пользоваться привилегиями «Его и Ее Королевского Высочества».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Lawless / PA / AP Фото: Brian Lawless / PA / AP

По данным источника «Би-би-си», Гарри и Меган прочитали письмо короля до его обнародования. Незадолго до публикации позиции Карла в соцсетях появилась фотография, на которой герцог Сассекский запечатлен в лондонской телестудии. В письме указано, что подобные мероприятия Гарри и Меган носят частный характер. Иначе и быть не могло, уверен автор Telegram-канала Westminster Василий Егоров:

«Считаю неправильным открыто идти в конфликт с собственным отцом, еще и при живой бабушке. Странно ожидать от института британской монархии, что он примет с распростертыми объятиями. Сассекские изначально думали, что надолго задержатся в Канаде и США, делали большие проекты. Но ни один из них не выстрелил — ни подкасты, ни контракты со Spotify, ни Netflix. К тому же Трамп угрожал принцу Гарри отобрать визу. Поэтому пришлось возвращаться. Им разрешили вернуться, но они уже не ровня».

После того как Гарри и Меган обоснуются в Великобритании, они начнут появляться на публике, говорят источники «Би-би-си». Но Сассексы смогут монетизировать свою деятельность только как частные лица, отмечает автор проекта «Корона не жмет» Юлия Горшкова:

«Такое положение дел существует с 2020 года, когда Гарри и Меган объявили о выходе из королевской семьи. Тогда было достигнуто соглашение: они прекращают деятельность в качестве представителей монархии и начинают заниматься коммерцией. Чарльз просто в очередной раз подчеркнул этот статус сына, чтобы не было разночтений. Что касается реакции Гарри и Меган — мы не знаем, насколько достоверна информация, что они были удивлены или обижены. Думаю, они должны были быть готовы, ведь возвращались в Великобританию как частные лица».

Отъезд из Великобритании был непростым, рассказывали Сассексы в документальном фильме Netflix. После возвращения Гарри планирует заняться активной благотворительностью, полагает его окружение. СМИ утверждали, что Меган якобы рассматривает возможность вернуться к актерской карьере.

Леонид Пастернак