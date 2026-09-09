Иран заявил о захвате подводного аппарата США в Ормузском проливе

Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана сообщили о захвате американского беспилотного подводного аппарата Dive-LD в Ормузском проливе. Операция состоялась утром 8 сентября с использованием разведывательных и оперативных средств. В сообщении военно-морских сил КСИР отмечается, что речь идет об «одном из самых современных интеллектуальных беспилотных подводных аппаратов ВМС США». Представитель Центрального командования ВС США Тим Хокинс назвал подводный дрон «устаревшей моделью», не оснащенной секретным оборудованием. По его данным, аппарат вышел из строя более чем за сутки до того, как попал в руки иранцев.

Dive-LD выпускается калифорнийской оборонной компанией Anduril Industries. Предназначен для выполнения широкого круга задач, включая подводное наблюдение и разведку, картографирование морского дна, обнаружение мин, проверку подводных кабелей и трубопроводов, поддержку противолодочной обороны. Модульная конструкция и детали аппарата, изготовленные с помощью 3D-печати, позволяют оперативно устанавливать различные датчики и полезную нагрузку в зависимости от поставленных задач.

Длина аппарата — 5,8 м, диаметр — 1,2 м, масса — 2,72 тонны. Максимальная глубина погружения — около 6 км, продолжительность автономной работы — до десяти суток. Движение обеспечивает электромотор с гребным винтом, питание — от аккумуляторных батарей. Первый Dive-LD был передан подразделению беспилотных подводных аппаратов ВМС США (UUVRON-1) в апреле 2025 года.

Евгений Козичев