Свердловское УФСБ предупредило о фейках про лиц, выдающих себя за участников СВО

В Свердловской области зафиксировали попытку распространения ложной информации об участниках специальной военной операции, сообщили в Антитеррористической комиссии в Свердловской области. Злоумышленники рассылают в СМИ и на информационные ресурсы поддельное письмо, якобы исходящее от регионального управления ФСБ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

В документе содержится просьба опубликовать материалы о гражданах, которые, по утверждению авторов, незаконно используют статус бойцов СВО и государственные награды. Для придания рассылке внешнего вида достоверности к ней прилагают сканы сфальсифицированных документов.

В управлении ведомства подчеркнули, что подобные письма не направлялись.

«Подобные информационные провокации могут быть рассчитаны на то, чтобы СМИ, администраторы пабликов и обычные пользователи самостоятельно придали фейку дополнительный охват, приняв его за официальную информацию»,— отметили в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.