На трассе М-12 в Свердловской области автомобиль прикрытия спас бригаду рабочих

На 1469-м километре трассы М-12 «Восток» в Красноуфимском районе Свердловской области грузовой автомобиль «Скания» столкнулся с машиной прикрытия дорожных работ. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, ДТП произошло 7 сентября, когда водитель фуры, следовавший из Казани в Екатеринбург, врезался в заднюю часть «КамАЗа», выполнявшего функцию барьера для бригады, наносившей разметку.

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В результате удара автомобиль прикрытия развернулся поперек проезжей части, приняв на себя основной удар. Благодаря этому дорожные рабочие, находившиеся в непосредственной близости, не получили травм. 50-летний водитель «Скании», житель Кабардино-Балкарской Республики, скончался на месте происшествия до приезда медиков.

По данным предварительного расследования, у погибшего водителя имелся 22-летний стаж вождения, ранее он 26 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Водитель «КамАЗа» сообщил, что двигался со скоростью около 5 км/ч, когда почувствовал удар. Освидетельствование показало, что он находился в трезвом состоянии.