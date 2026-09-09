Перевозки контейнеров на СвЖД составили более 260 тыс. ДФЭ с начала года

За восемь месяцев 2026 года на Свердловской железной дороге (СвЖД) объем перевозок в груженых и порожних контейнерах в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ, TEU) снизился на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 263,6 тыс. ДФЭ, сообщили в пресс-службе СвЖД. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 148,2 тыс. ДФЭ (-11,9%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, уменьшилось на 18,1% и составило 191,2 тыс. ДФЭ. Среди перевезенных грузов были:

химикаты и сода — 71,5 тыс. ДФЭ (-11,3%);

химические и минеральные удобрения — 18,7 тыс. (-26,1%);

лесные грузы — 16,6 тыс. (-34,8%);

нефть и нефтепродукты — 14,8 тыс. (-31,7%);

бумага — 10,4 тыс. (-44,7%);

цветные металлы — 10 тыс. (-13,8%).

Также отрицательная динамика была отмечена у черных металлов, строительных грузов и продовольственных товаров. При этом выросли перевозки зерна, огнеупоров, метизов и продуктов перемола. Общий объем грузов, перевезенных в контейнерах на СвЖД за январь-август, составил 3,7 млн тонн (-14,7%).

По сети ОАО «РЖД» в целом за восемь месяцев 2026 года было перевезено 5 млн 259 тыс. ДФЭ. Результат на 4,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Ирина Пичурина