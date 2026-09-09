В центре Екатеринбурга на шесть дней ограничат движение для проведения забега

На центральных улицах Екатеринбурга период подготовки и проведения вечернего забега «Велнес-программы» Международного фестиваля молодежи с 13 по 19 сентября ограничат движение транспорта, сообщили в мэрии. На этих участках установят временные дорожные знаки и скорректируют режим работы светофоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Движение всех видов транспорта прекратят с 23:00 13 сентября до 21:00 15 сентября на следующих участках, при этом парковаться на них будет нельзя:

ул. Дзержинского на участке Царская — Горького;

ул. Горького на участке Клары Цеткин — шлагбаум на парковке у ККТ «Космос»;

ул. Пролетарская на участке Клары Цеткин — Дзержинского;

пер. Химиков на участке 8 Марта — набережная Рабочей Молодежи;

набережная Рабочей Молодежи на участке Химиков — 8 Марта.

На время забега также запретят поездки на самокатах в границах улиц Дзержинского — Царская — Первомайская — Горького — проспект Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина.

Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 191 страны — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Свердловскую область на фестивале представят 434 человека.

Ирина Пичурина