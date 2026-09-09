В центре Екатеринбурга на шесть дней ограничат движение для проведения забега
На центральных улицах Екатеринбурга период подготовки и проведения вечернего забега «Велнес-программы» Международного фестиваля молодежи с 13 по 19 сентября ограничат движение транспорта, сообщили в мэрии. На этих участках установят временные дорожные знаки и скорректируют режим работы светофоров.
Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ
Движение всех видов транспорта прекратят с 23:00 13 сентября до 21:00 15 сентября на следующих участках, при этом парковаться на них будет нельзя:
- ул. Дзержинского на участке Царская — Горького;
- ул. Горького на участке Клары Цеткин — шлагбаум на парковке у ККТ «Космос»;
- ул. Пролетарская на участке Клары Цеткин — Дзержинского;
- пер. Химиков на участке 8 Марта — набережная Рабочей Молодежи;
- набережная Рабочей Молодежи на участке Химиков — 8 Марта.
На время забега также запретят поездки на самокатах в границах улиц Дзержинского — Царская — Первомайская — Горького — проспект Ленина — 8 Марта — Бориса Ельцина.
Международный фестиваль молодежи пройдет в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября. Событие объединит 10 тыс. участников из 191 страны — 5 тыс. россиян и 5 тыс. иностранных гостей в возрасте до 35 лет. Свердловскую область на фестивале представят 434 человека.