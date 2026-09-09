Структура «Газпрома» взыскала с «Орелгортеплоэнерго» 232 млн рублей

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Арбитражный суд Орловской области удовлетворил иск ООО «Газпром межрегионгаз Орел» о взыскании с АО «Орелгортеплоэнерго» (принадлежит департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области) задолженности за поставку газа. Изначальный размер требований заявителя составлял 233,1 млн руб., но в итоге суд решил удовлетворить их на 232,1 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Уточняется, что в ходе разбирательства производство в части взыскания долга в 1 млн руб. по договору поставки от 2 декабря 2025 года было прекращено. Таким образом, общий размер требований сократился до 232,1 млн руб. и был удовлетворен полностью.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано. Производство по делу началось в июне.

По данным арбитражной картотеки, с 2010 года стороны встречались в суде 17 раз. В 15-ти из них «Газпром межрегионгаз Орел» был истцом, а «Орелгортеплоэнерго» — ответчиком. Так, в начале августа 19-й арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции и подтвердил взыскание с орловских тепловиков 73 млн руб. долга за поставку газа в декабре 2025 года.

Алина Морозова