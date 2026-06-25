Структура «Газпрома» подала иск к «Орелгортеплоэнерго» на 233 млн рублей

В Арбитражный суд Орловской области обратилось ООО «Газпром межрегионгаз Орел» (структура «Газпрома») с иском к АО «Орелгортеплоэнерго». Сумма требований составляет 233,1 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

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Суд принял заявление к производству. Причины обращения не раскрываются, следующее заседание назначено на 20 июля.

По данным Rusprofile, ООО «Газпром межрегионгаз Орел» зарегистрировано в 2001 году. Специализируется на оптовой торговле топливом. Уставный капитал не указан. Гендиректор — Александр Грачев. Общество подконтрольно ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение». По итогам 2025 года выручка компании составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 250 млн руб. АО «Орелгортеплоэнерго» зарегистрировано в Орле в 2009 году. Основной вид деятельности — производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными. Уставный капитал — 1,12 млрд руб. Компания на 100% принадлежит Департаменту государственного имущества и земельных отношений Орловской области. Генеральный директор — Олег Гольцов. Выручка за 2025 год составила 1,36 млрд руб., убыток — 141 млн руб.

С 2023 года газовики обращались в суд с иском к теплоснабжающей компании в связи с задолженностям по договорам поставки 16 раз. По 11 делам на общую сумму 647,5 млн руб. суд встал на сторону истца, один из этих исков рассматривается в апелляции. Еще по четырем искам на 175,5 млн руб. производство было прекращено, еще одно дело на 311,8 млн руб. рассматривается, следующее заседание по нему назначено на 30 июня.

В начале июня ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» подало иск к АО «Тамбовская сетевая компания» с требованиями на 109,8 млн руб. Согласно иску, речь идет о задолженности по девяти договорам поставки газа за март 2026 года.

Ульяна Ларионова