«Газпром межрегионгаз Орел» взыскал 117 млн с местных поставщиков тепла

Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение Арбитражного суда Орловской области, подтвердив взыскание с АО «Орелгортеплоэнерго» 73 млн руб. долга за поставки газа в декабре 2025 года. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Изначально «Газпром межрегионгаз Орел» хотел 122,2 млн руб., однако в ходе разбирательства ответчик вернул часть суммы.

Помимо этого, Арбитражный суд Орловской области удовлетворил второй иск газовой компании — к мценскому МУП «Мценск-Тепло», взыскав с предприятия 44,9 млн руб. долга по договорам за март–апрель 2026 года, а также расходы по госпошлине. Изначально поставщик требовал 47,1 млн руб. В общей сумме «Газпром межрегионгаз Орел» взыскал с двух теплоснабжающих организаций около 117 млн руб. Оба предприятия регулярно спорят в суде с газовой компанией. Так, в декабре 2025 года структура «Газпрома» уже взыскивала долг с «Мценск-Тепло» в размере около 20 млн руб.

По данным Rusprоfile, ООО «Газпром межрегионгаз Орел» зарегистрировано в 2001 году. Специализируется на оптовой торговле топливом. Уставный капитал — не указан. Гендиректор — Александр Грачев. Общество подконтрольно ООО «Газпром межрегионгаз» и АО «Газпром газораспределение». По итогам 2024 года выручка компании составила 9,44 млрд руб., что на 6,4% выше показателя 2023 года. Чистая прибыль при этом выросла более чем в десять раз — с 16,5 млн до 206,1 млн руб. АО «Орелгортеплоэнерго» основано в 2009 году в Орле. Компания осуществляет деятельность в сфере производства и поставки тепловой энергии. Уставный капитал — 1,1 млн руб. Гендиректор — Олег Гольцов. Единственным собственником АО выступает департамент государственного имущества и земельных отношений Орловской области. В 2024 году выручка компании составила 1,22 млрд руб., что на 2,2% превышает уровень 2023 года. Финансовый результат при этом оказался отрицательным: убыток достиг 567 млн руб. (падение в 10 раз относительно 2023-го). Осуществляет поставку тепла соцобъектам Орла. По данным Rusprofile, «Мценск-Тепло» зарегистрировано в 2018 году и действует в статусе муниципального унитарного предприятия. Учредитель — город Мценск Орловской области. Основной вид деятельности — производство и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) в сфере ЖКХ. Директором является Георгий Полуляк. По итогам 2024 года выручка предприятия составила 444,9 млн руб., что на 4% выше показателя 2023 года. После двух лет убытков компания получила чистую прибыль в размере 2,7 млн руб.

Анна Швечикова