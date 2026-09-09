Голкипер Илья Самсонов подписал контракт с клубом НХЛ «Сан-Хосе»

Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе Шаркс» заключил двусторонний контракт с российским вратарем Ильей Самсоновым. Соглашение рассчитано на один сезон.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Самсонов

Фото: Sergei Belski-Imagn Images / Reuters Илья Самсонов

Фото: Sergei Belski-Imagn Images / Reuters

В прошлом сезоне вратарь играл за «Сочи» из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). За клуб он провел 14 матчей, отразив 90,3% бросков по воротам. В июне магнитогорский «Металлург» приобрел у «Сочи» права на 29-летнего голкипера.

На драфте НХЛ 2015 года «Вашингтон Кэпиталс» выбрал Илью Самсонова под общим 22-м номером. Также в лиге он представлял «Торонто Мейпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс». В регулярных чемпионатах на его счету 200 матчей, в 118 из которых россиянин одержал победу. В среднем голкипер отражал 90,2% бросков и пропускал 2,77 шайбы за игру.

По итогам прошедшего сезона «Сан-Хосе» занял пятое место в Тихоокеанском дивизионе и не смог выйти в play-off. Из российских игроков команду представляют вратарь Ярослав Аскаров, нападающий Игорь Чернышов и обладатель Кубка Стэнли, защитник Дмитрий Орлов.

Арнольд Кабанов