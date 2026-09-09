«Россети Тюмень» выдали дополнительную мощность для сельхозпредприятия в Тюменской области

«Россети Тюмень» в четыре раза увеличили мощность технологического присоединения сельскохозяйственного предприятия в селе Ивановка Тюменской области к электрическим сетям. Дополнительные 90 кВт позволили обеспечить работу новой производственной базы по переработке мяса в полуфабрикаты.

Крестьянское фермерское хозяйство (КФХ) разводит крупный и мелкий рогатый скот, в том числе абердин-ангусов и овец породы дорпер. В 2025 году КФХ получило грант регионального департамента агропромышленного комплекса на строительство производственных объектов по переработке мяса для обеспечения жителей Уватского округа местной продукцией. В рамках договора техприсоединения «Россети Тюмень» увеличили максимально разрешенный объем мощности фермерского хозяйства до 120 кВт.

Всего с начала года дополнительные мощности для расширения бизнеса получили пять сельхозпредприятий региона: в Тобольском, Ишимском, Омутинском, Вагайском и Уватском муниципальных округах. Для техприсоединения энергетики, в частности, построили новую воздушную линию электропередачи протяженностью 280 метров. Качество и объем передаваемой электроэнергии контролируют интеллектуальные приборы учета, которые передают данные дистанционно.

Технологическое присоединение к электрическим сетям является одним из основных видов деятельности системообразующей сетевой компании макрорегиона. «Россети Тюмень» регулярно подключают новые социально значимые и производственные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения, развитию промышленности и фермерских хозяйств в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

АО «Россети Тюмень»