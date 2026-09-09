Шесть аэропортов ХМАО остановили работу из-за впервые объявленной «угрозы атаки БПЛА»

В Ханты-Мансийском автономном округе впервые ввели режим «Угроза атаки БПЛА». Жителей просят не выходить на улицу, не подходить к окнам и не покидать безопасное место до уведомления об отмене режима, пишет «Ъ — Урал».

Росавиация сообщила, что введены ограничения для аэропортов Ханты-Мансийска и Сургута. Также приостановили обслуживание рейсов авиагавани городов Советский, Игрим, Нягань, Урай.

Режим беспилотной опасности также действует в соседних Тюменской и Свердловской областях.