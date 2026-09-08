ХДС в поисках огнетушителя

После исторической победы правой «Альтернативы для Германии» на земельных выборах в Саксонии-Анхальт (см. “Ъ” от 8 сентября) правительство ФРГ перешло в кризисный режим управления. Канцлер Фридрих Мерц инициирует одно экстренное заседание за другим, в рядах социал-демократов царит та же атмосфера тревоги. В политических кругах прошел слух о «смотринах» потенциального сменщика Мерца — премьер-министра земли Северный Рейн—Вестфалия Хендрика Вюста, который в понедельник, 7 сентября, приехал в Берлин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Michael Kappeler / dpa / AP Канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Фото: Michael Kappeler / dpa / AP

Сокрушительная победа правых на востоке Германии и не менее сокрушительное падение христианских демократов (ХДС) заставили канцлера ФРГ Фридриха Мерца перейти в режим тушения пожаров. На 8 сентября у него было запланировано сразу несколько экстренных совещаний как с однопартийцами, так и с младшими партнерами по коалиции — социал-демократами. В СДПГ настроения не лучше, и сопредседатели партии также проводят экстренные встречи.

Тем на повестке сразу три: как справиться с унынием и тревогой в собственных рядах, как успокоить общественность и как не допустить повторения сценария на грядущих выборах в Мекленбурге—Передней Померании и Берлине, намеченных на 20 сентября.

Приход к власти «Альтернативы для Германии» (АдГ) по итогам этих выборов маловероятен, но правые имеют все шансы заявить о себе как о самой популярной политической силе. В Мекленбурге—Передней Померании АдГ лидирует с 35% поддержки, а следом идет СДПГ во главе с действующим премьером Мануэлой Швезиг с 32% одобрения. В Берлине с небольшим отрывом первенство удерживает ХДС (20%), а АдГ и «Левые» зафиксировались на отметке в 18–19%. При такой плотной гонке не исключено, что христианских демократов могут обойти их заклятые враги как слева, так и справа.

Атмосфера в рядах ХДС на этом фоне близка к панике: под вопрос ставится судьба и канцлера Фридриха Мерца, и правительства в целом. В очередной раз начинают раздаваться голоса как о сотрудничестве с правыми, так и о необходимости применить к ним юридические меры (партия частично классифицирована как экстремистская, а решение об окончательном присвоении такого статуса АдГ застряло в судебных инстанциях).

Характерно, что в самой «Альтернативе» слабым звеном, которое поможет разрушить брандмауэр (отказ от взаимодействия с правыми), видят именно христианских демократов.

По данным Bild, в Саксонии-Анхальт члены «Альтернативы» начали искать депутатов ХДС, готовых перейти на их сторону, что даст им возможность единолично сформировать правительство. По итогам выборов 6 сентября партия получила 39 мест в ландтаге из 83, и сейчас ей не хватает лишь 3 мандатов для выдвижения своего премьер-министра и формирования кабинета.

У ХДС в земельном парламенте нового созыва будет 15 депутатов, часть из которых и хотят переманить в АдГ. Такой сценарий довольно нестандартен, однако может оказаться эффективным: ХДС и на федеральном, и на местном уровне давно расколота на умеренное и более радикальное крыло, которое не прочь пойти на сделку с правыми. Разочарование в результатах выборов, действующем федеральном правительстве и, наконец, в самом канцлере только повышает вероятность такого сценария.

Фридрих Мерц и сам 7 сентября признал, что его крайне низкие рейтинги, которые колеблются в районе 13% (а в последние дни ряд опросов зафиксировал падение до 9%), оказывают серьезное давление и на позиции правительства, и на позиции его партии.

Однако канцлер в очередной раз отказался уходить со своего поста и вновь пообещал провести предложенные им реформы. Однако не исключено, что его позиция еще изменится под давлением однопартийцев. В Берлин уже прибыл крайне популярный премьер Северного Рейна—Вестфалии Хендрик Вюст, который регулярно входит в топ-3 политиков Германии с рейтингом в районе 25%. Его имя было первым в числе потенциальных преемников Мерца, когда несколько месяцев назад в немецких СМИ стали появляться статьи о возможной смене канцлера.

Сейчас Вюст взял на себя публичную часть антикризисной коммуникации и уже выступил с предложением создать специальную совместную рабочую группу федерального центра и земель для масштабной и юридически точной проверки «Альтернативы для Германии» на предмет ее полного запрета. Также именно он, а не Мерц будет помогать кандидатам от ХДС удержать свои позиции на выборах в Берлине и Мекленбурге—Передней Померании.

Эти обязанности выходят далеко за пределы обычных функций главы федеральной земли. В кулуарах это объясняют двумя причинами: партия нуждается в нетоксичном лице, которое помогло бы сдержать надвигающийся кризис на фоне выборов 20 сентября, и в легитимном преемнике канцлера, если тот в ближайшие недели не удержится у власти.

Вероника Вишнякова