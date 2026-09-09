От укусов клещей в Свердловской области за неделю пострадали 55 человек

В Свердловской области за последние семь дней зафиксировано 55 случаев присасывания клещей, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. С начала сезона в медицинские учреждения обратились 17,9 тыс. пострадавших, что в 1,6 раза меньше показателей аналогичного периода 2025 года и среднего многолетнего уровня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В стационары госпитализированы 125 человек с подозрением на клещевой вирусный энцефалит и 256 человек — на клещевой боррелиоз. Лабораторные исследования, проведенные специалистами «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» и медицинскими организациями, охватили 16,2 тыс. собранных клещей. Результаты анализов показали, что в 1,4% проб выявлены возбудители клещевого энцефалита, в 47,2% — лайм-боррелиоза, в 3,7% — моноцитарного эрлихиоза и в 1,4% — гранулоцитарного анаплазмоза.

С начала года выполнено 166 935 первичных прививок и 321 391 ревакцинация против клещевого вирусного энцефалита.

Ирина Пичурина