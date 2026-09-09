В пяти округах Кузбасса ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В пяти округах Кемеровской области введен режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей к людям. Об этом сообщил «РИА Новости» министр лесного комплекса и охотничьего хозяйства региона Евгений Бойко.

По данным ведомства, режим повышенной готовности действует в Калтанском, Осинниковском, Прокопьевском городских округах, Таштагольском и Междуреченском муниципальных округах. Ранее аналогичный режим ввели в Петропавловске-Камчатском.

В августе участились случаи нападения медведей на людей в разных регионах России. Медведица напала на человека вблизи города Междуреченска в Кузбассе. Мужчине удалось убежать, но позднее его доставили в больницу. В том же регионе у города Новокузнецка медведь ранил пожилую женщину. Зверя застрелил участковый уполномоченный полиции, который прибыл на вызов.