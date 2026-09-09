В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Режим повышенной готовности вводится в Петропавловске-Камчатском из-за частых случаев появления медведей в городе. Режим действует с 18:00 (9:00 мск) 9 сентября для сил и служб, помогающих «исключить угрозу жизни» людей из-за выходов медведей.

«Главная цель — предупредить горожан о потенциальной опасности и, конечно же, нивелировать угрозу для жителей, в первую очередь для детей в нашем городском округе»,— заявил мэр города Андрей Воровский, которого цитирует его пресс-служба.

Глава управления по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения округа Анатолий Ковнацкий назвал ситуацию контролируемой. «Ситуация сейчас не критическая, нет явной угрозы и массового захода медведей в город. Это сезонное явление... Количество сообщений увеличилось, но на сегодняшний день ситуация под контролем»,— заверил чиновник.

В конце августа на двух охотников на границе Камчатки с Чукоткой напала медведица. Оба мужчины были госпитализированы. В краевом правительстве уточнили, что хищница защищала медвежат и не преследовала пострадавших.