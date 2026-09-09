Мантуров анонсировал совместный проект с Индией по Севморпути
Россия и Индия планируют в 2027 году организовать совместный пилотный рейс по Северному морскому пути (СМП). Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал первый вице-премьер, сопредседатель российско-индийской межправительственной комиссии Денис Мантуров.
Первый вице-премьер Денис Мантуров
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Господин Мантуров считает, что Севморпуть сейчас становится «особенно востребованным глобальным транспортным коридором». По его словам, географическое положение Индии и роль морских перевозок в ее внешней торговле повышают заинтересованность страны в развитии транзитных перевозок по СМП. В перспективе объем российско-индийского грузооборота через СМП ежегодно может достигать 5 млн т, отметил чиновник.
«Одним из достигнутых результатов стал подготовленный межправительственный меморандум о сотрудничестве по СМП, который рассчитываем подписать до конца года. В следующем году мы готовы организовать совместный пилотный рейс по СМП»,— сообщил Денис Мантуров.
С начала года по Севморпути перевезено на 15% больше грузов, чем годом ранее. Интерес дальневосточных стран к трансарктическому маршруту стимулирует в том числе ситуация в Ормузском проливе. Китайская линия Sea Legend в этом году запустила первый регулярный транзитный сервис через Севморпуть. В тестовый рейс отправился и первый южнокорейский контейнеровоз, везущий грузы из Пусана. На очереди — индийские и арабские компании.
Подробности — в материале «Ъ» «Арктическая альтернатива югу».
Совместный рейс должен проверить, можно ли превратить Севморпуть из разового направления в логистическую связку между российскими и индийскими портами. Это предполагает работу с разными грузами: из России Индию интересуют нефть, СПГ, коксующийся и энергетический уголь, а также удобрения, для которых необходима инфраструктура. Обратный поток может формироваться за счет потребительских и промышленных товаров, поставки которых Индия стремится нарастить на фоне дисбаланса в торговле.
Использование портовых мощностей обеих стран уже обсуждалось ранее в связи с идеей маршрута через Севморпуть, а «Росатом» поддерживал сопряжение линии Владивосток—Ченнаи с Трансарктическим транспортным коридором, когда грузооборот с портом Ченнаи обеспечивался бы грузами из портов Северо-Запада и Арктической зоны России. Пилотный рейс в этом смысле — проверка того, как вся такая цепочка, включая портовую инфраструктуру, сможет работать на практике.