Мантуров анонсировал совместный проект с Индией по Севморпути

Россия и Индия планируют в 2027 году организовать совместный пилотный рейс по Северному морскому пути (СМП). Об этом в интервью «Интерфаксу» рассказал первый вице-премьер, сопредседатель российско-индийской межправительственной комиссии Денис Мантуров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый вице-премьер Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Первый вице-премьер Денис Мантуров

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Мантуров считает, что Севморпуть сейчас становится «особенно востребованным глобальным транспортным коридором». По его словам, географическое положение Индии и роль морских перевозок в ее внешней торговле повышают заинтересованность страны в развитии транзитных перевозок по СМП. В перспективе объем российско-индийского грузооборота через СМП ежегодно может достигать 5 млн т, отметил чиновник.

«Одним из достигнутых результатов стал подготовленный межправительственный меморандум о сотрудничестве по СМП, который рассчитываем подписать до конца года. В следующем году мы готовы организовать совместный пилотный рейс по СМП»,— сообщил Денис Мантуров.

С начала года по Севморпути перевезено на 15% больше грузов, чем годом ранее. Интерес дальневосточных стран к трансарктическому маршруту стимулирует в том числе ситуация в Ормузском проливе. Китайская линия Sea Legend в этом году запустила первый регулярный транзитный сервис через Севморпуть. В тестовый рейс отправился и первый южнокорейский контейнеровоз, везущий грузы из Пусана. На очереди — индийские и арабские компании.

Подробности — в материале «Ъ» «Арктическая альтернатива югу».