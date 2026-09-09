«Мы не альтруисты, а просто хотим сохранить базу клиентов»

Потребительские расходы россиян растут быстрее, чем доходы. По последним данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, денежные доходы населения практически не изменились по сравнению с зимними показателями. Реально начисленная заработная плата и вовсе упала на 2%, а вот расходы россиян, напротив, выросли более чем на 5%. Впрочем, эксперты считают, что подобная статистика не связана с потребительской активностью. Средний чек остается прежним, а вот количество позиций в нем сокращается.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

О том, как это отражается на бизнесе, “Ъ FM” рассказали предприниматели:

Владелица салонов красоты «Лаки Like» и «Бигуди» Ляля Садыкова: «Это не связано с ростом потребления, это связано с ростом цен. Услуги в бьюти за год подорожали на 20-25%, то есть человек, который стал тратить на 10% больше, на самом деле стал потреблять заметно меньше. Он приходит в салон красоты теперь реже и выбирает более простые, доступные услуги». Основатель ресторанов «Мясо & рыба» Сергей Миронов: «Дорожает и труд сотрудников, и продукты, мясо вообще — стоимость катастрофически растет. Людям приходится за те же блюда, которые раньше стоили дешевле, оставлять больше. Раньше человек заказывал салат, закуску и горячее, а сейчас закажет только закуску и горячее. Мы у себя в ресторанах держим демократические позиции. Более того, сейчас с учетом ситуации ввели очень много блюд от тысячи рублей, чтобы люди могли их заказывать. И они пользуются популярностью — раньше такого не было». Учредитель химчистки-прачечной «Акварели» Тамара Нехорошева: «В нашей отрасли это очень ощутимо. Мы, к сожалению, вынуждены сейчас отказаться от расширения ассортимента, пришлось уволить мастеров, выросла себестоимость. Чтобы не отпугнуть клиентов, мы все-таки стараемся не задирать цены. Мы пытаемся даже давать советы совершенно бесплатно. Если люди приходят и говорят: "А можно это дома постирать?" — да, можно. А как? Вот так и так. И не потому, что мы альтруисты, а просто хотим сохранить базу клиентов».

Индекс бизнес-климата в середине лета достиг минимальных за последний год 42, 4 пункта. И хотя в августе Банк России зафиксировал небольшой рост показателей, они все еще остаются ниже 50. Такая динамика говорит об общем ухудшении деловых настроений российских предпринимателей.