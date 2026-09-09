Цена нефти Brent превысила $100 за баррель впервые с конца июля

Стоимость ноябрьского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE росла до $101,1 за баррель. Brent превысил отметку в $100 впервые с 24 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

По состоянию на 10:51 мск Brent рос на 1,7% и торговался на уровне $99,6. Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в октябре дорожал на 1,2%, до $94,1 за баррель.

С начала месяца котировки фьючерса Brent выросли почти на 10% из-за взаимных ударов США и Ирана, а также атаки хуситов на энергетические объекты Саудовской Аравии. Участники рынка допускают возвращение цен в диапазон $100–120 за баррель при условии дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть считает до ста».