СКР возбудил дело после атаки БПЛА на Новороссийск

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте после атаки беспилотников на Краснодарский край. Губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что при ударе БПЛА по Новороссийску погибли четыре человека, включая ребенка, и 29 пострадали. В городе есть повреждения, также последствия воздушного налета устраняют в Анапе и двух районах региона.

Официальный представитель СКР Светлана Петренко подчеркнула, что «обстрелы жилых кварталов и объектов социального назначения направлены исключительно на устрашение». Они, по ее словам, «демонстрируют бесчеловечную сущность киевского режима».

Дело расследуется по ст. 205 УК РФ.