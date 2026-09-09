Главное на рынке недвижимости к утру 9 сентября

Компания «Плюспроект-1» (принадлежащая застройщику Plus Development) подала единственную заявку на участие в торгах по продаже производственной площадки «Корпорации “Аэрокосмическое оборудование”» (входит в «Ростех») в Москве, сообщает Telegram-канал «Стройки — и точка». Начальная стоимость лота — 653 млн руб. Он включал здание 1990 года постройки площадью 4,4 тыс. кв. м, технологическое оборудование и право аренды участка площадью 0,4 га. Объект расположен на Автозаводской улице в Даниловском районе столицы, рядом с территорией бывшего завода ЗИЛ. Ранее рассматривали возможность реконструкции имущественного комплекса, но проект не осуществили.

Компания «Гранель» приобрела у смоленского девелопера «Консоль» строящийся жилой комплекс в Москве площадью 45 тыс. кв. м, сообщают «РИА Недвижимость» со ссылкой на пресс-службу компании. Объект располагается по адресу: Автозаводская улица, 22. Сумму сделки в компании не раскрыли. Там также отметили, что ЖК находится в самом начале реализации. В проект входят два здания на 34 и 42 этажа (907 квартир), объединенных стилобатом. «Гранель» уже объявила тендер на выбор поставщика фасадных систем для объекта. «Консоль» начала строительство в 2025 году, выкупив проект у группы ЛСР. Однако стройку заморозили из-за задолженности компании перед подрядчиками и ФНС.

ЗПИФ «Пятый семейный фонд» под управлением компании «Экто Прайм» стал партнером ГК «Голутвинская слобода» по строительству гостиницы на 306 номеров и коттеджного поселка вблизи курорта Завидово в Тверской области, узнал «Ъ». По сведениям издания, «Экто Прайм» может быть связана со структурами ЛУКОЙЛа. «Голутвинская слобода» занимается реализацией проекта курорта «Малое Завидово» с 2015 года. Он предполагает освоение 1,5 тыс. га в Конаковском районе. Изначально проект планировался на десять лет. Для возведения отеля одобрен кредит на 4,7 млрд руб., но реализовать его сейчас сложно из-за общего снижения спроса на загородную недвижимость.

Ozon договорился с девелопером RBNA об аренде у него около 60 тыс. кв. м в логистическом комплексе «Парк Шишкин лес» в Новой Москве, сообщают «Ведомости». Стороны уже заключили договор. Общие ежегодные расходы маркетплейса на новый логопарк, по оценкам экспертов, могут составить 540–750 млн руб. В Ozon отметили, что в этом объекте будет запущен крупный хаб, который позволит доставлять товары почти в 14 тыс. точек выдачи в Москве и Московской области. Некоторые опрошенные изданием специалисты, однако, полагают, что склад должен заменить площади, которые пострадали при атаках дронов.

Краснодарский девелопер Ava Group продал земельный участок площадью почти 2,86 га на Белоостровской улице в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба Российского аукционного дома. Покупатель и сумма сделки не уточняются. В июле объект выставляли на торги по начальной цене 634,7 млн руб., но заявок тогда никто не подал. Проект предусматривает строительство ЖК площадью 79,8 тыс. кв. м. Помимо жилья там возведут офисные и коммерческие помещения, а также подземный паркинг. Средняя высотность застройки — 10 этажей.

Правительство Москвы объявило торги на выбор оператора проекта комплексного развития территории (КРТ) на двух участках общей площадью 14,6 га в районе Зябликово по начальной цене 1,57 млрд руб. Площадки располагаются на Задонском проезде и Ясеневой улице. На участках победитель сможет возвести около 200 тыс. кв. м недвижимости. Из них 150,9 тыс. кв. м пойдет под жилую застройку, а на остальной площади построят общественно-деловые объекты, включая спорткомплекс и гостиницу. Срок реализации — 6 лет. Проект потребует инвестиций около 37,95 млрд руб. Аукцион запланирован на середину октября.