Рубио оценил прошедшие в Москве и Киеве переговоры по украинскому урегулированию

Госсекретарь США Марко Рубио назвал содержательными прошедшие в Москве и Киеве переговоры по урегулированию российско-украинского конфликта. Он уточнил, что на встречах обсуждали новые идеи, но по этому вопросу остается еще много работы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Господин Рубио также заявил, что не хочет быть излишне оптимистичным по поводу состоявшихся переговоров, но пессимистично также не настроен. «Я не хочу называть их (встречи.—"Ъ") хорошими или плохими»,— сказал госсекретарь журналистам. Фрагмент брифинга опубликован на YouTube-канале Mirror Now.

5 сентября спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер прибыли в Москву, где провели переговоры с президентом России Владимиром Путиным. На следующий день американские переговорщики отправились в Киев, там они встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. После в США заговорили о возможности трехсторонней встречи представителей Москвы, Вашингтона и Киева. В Кремле возобновление подобных контактов также не исключили, однако сроки и место переговоров пока не определены.