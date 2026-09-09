После удара БПЛА по Новороссийску госпитализированы 28 человек

После ночной атаки БПЛА по Новороссийску в больницы доставлены 28 пострадавших, в том числе двое детей. Об этом рассказал «РИА Новости» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов. Какие-либо подробности о состоянии раненых он не привел.

При атаке БПЛА на Новороссийск погибли четыре человека, включая ребенка. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал о 29 пострадавших. Также обломками беспилотников были повреждены три частных дома и детский сад в Анапе.