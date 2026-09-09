Глава МИД Германии не доволен количеством оборонных заказов Киева у Берлина

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль раскритиковал руководство Украины за то, что Киев недостаточно учитывает экономические интересы Берлина при размещении оборонных заказов. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

Фото: Karina Hessland / Reuters Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль

Фото: Karina Hessland / Reuters

Господин Вадефуль подчеркнул, что Германия, будучи крупнейшим донором Украины и оказывая ей финансовую и военную поддержку, вправе ожидать большей отдачи. «Немецкий оборонно-промышленный комплекс должен получать от этого выгоду»,— уточнил глава МИДа.

Министр отметил, что текущий объем заказов, размещенных в Германии, не удовлетворяет власти страны. Он также сообщил, что упоминал этот вопрос во время последнего визита в Киев и призывал украинское правительство пересмотреть подход к закупкам, чаще привлекая немецкие оборонные предприятия.

С февраля 2022 года Германия выделила Украине около €43,3 млрд на гуманитарные нужды и €57,6 млрд на военные цели. Накануне глава Минобороны ФРГ Борис Писториус анонсировал поставки на Украину ракет PAC-2 для зенитных ракетных комплексов Patriot. Их направят из запасов Бундесвера.