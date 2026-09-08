Глава Минобороны ФРГ анонсировал поставки Украине ракет PAC-2 для Patriot

Германия передаст Украине ракеты-перехватчики PAC-2 из запасов Бундесвера для зенитных ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус во время видеоконференции контактной группы в формате «Рамштайн».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Писториус

Фото: Markus Schreiber / AP Борис Писториус

Фото: Markus Schreiber / AP

Министр отметил, что поставки осуществляются в ответ на усиление воздушных атак на украинские города. PAC-2 уже применяют в системах Patriot, которые есть на вооружении украинских войск. Господин Писториус также сообщил о планах увеличить поставки ракет класса «воздух-воздух» и продолжить поддержку ПВО Украины, передает Reuters. Детали о количестве и сроках передачи ракет PAC-2 официально не раскрываются.

Ранее сегодня Еврокомиссия разрешила Украине использовать часть кредита на €90 млрд на закупку ракет для Patriot. Кроме того, к зиме страны ЕС планируют передать Украине новые ракеты-перехватчики для Patriot по программе PURL, пишет Bloomberg.