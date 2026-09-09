Бьюти-психология

Что предпочесть: кресло психолога или косметолога? Актуальный вопрос для сезона темноты, холодов и бешеной рабочей гонки. Оказывается, можно не выбирать, ведь теперь у нас есть нейрокосметика — направление на стыке дерматологии, нейробиологии и психофизиологии. Благодаря ему возникают косметические продукты, которые работают с нервными окончаниями в коже, а значит, запускают процессы, влияющие на наши эмоции и состояние дермы.

Впервые термин возник в нулевые: французский дерматолог Лоран Мизер обозначил им продукты, которые воздействуют на нервную систему через кожу. Еще ранее ученые доказали: наш эпидермис содержит рецепторы, влияющие на серотонин, дофамин и эндорфины. Исследования показали, что эмоциональное состояние и стресс отражаются на кожном покрове. Данные выводы подтолкнули профессионалов к поиску путей управления нервной системой через стимуляцию снаружи. Первые продукты такого рода появились еще в 2000-е — ими были антивозрастные средства с пептидами, в частности аргирелин, расслабляющий мимические мышцы.

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Каждый из нас хоть раз замечал тесную связь кожи и мозга: сильные переживания способны вызывать покраснения, зуд и воспаления, а в отдельных случаях даже ухудшать состояние при экземе, крапивнице или розацеа. Именно поэтому терапевтические подходы в нейрокосметике часто направлены на «успокоение» нервных окончаний и снижение уровня стрессовых сигналов в коже. В результате дискомфорт и болевые ощущения уменьшаются, микроциркуляция улучшается, кожа становится более подтянутой, здоровой и устойчивой к внешним раздражителям.

Обычная косметика не берет во внимание взаимосвязь стресса и состояния эпидермиса, тогда как нейропродукты регулируют данный фактор, действуя «на опережение». В результате получается полноценный комплексный подход — сенсорное взаимодействие с нервными окончаниями в дерме, улучшение внешнего вида и даже расслабление и успокоение, которое достигается за счет ароматов и текстуры.

Самый известный класс нейроактивов — нейропептиды и биомиметические пептиды. Некоторые из них работают как ботокс, расслабляя мимические мышцы — например, уже упомянутый выше аргирелин. Важно понимать: его эффект в разы слабее инъекций и требует регулярного применения. Как сообщают специалисты, нейроактивные пептиды могут уменьшать глубину морщин на 20–30%.

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Другие компоненты избавляют от жжения и покалывания (пальмитоил трипептид-8), ограничивают синтез кортизола (экстракт цикория), влияют на рецепторы гамма-аминомасляной кислоты, которая помогает справляться со стрессом (экстракт шлемника), успокаивают кожу (экстракт голубого лотоса, пассифлоры, центеллы азиатской), дарят ощущение охлаждения и анальгезии (ментол). Широко используются в нейрокосметике и эфирные масла, особенно лаванды и бергамота, поскольку их вдыхание снижает тревожность, уменьшает уровень кортизола и улучшает качество сна.

Нейрокосметика не станет панацеей для всех, но будет полезна при определенных проблемах. Скажем, обладателям чувствительной кожи она поможет справиться с реакцией на внешние раздражители, покраснениями, зудом, стянутостью. Если вы замечаете, как кожа ухудшается во время стрессов, то нейрокосметика также может стать спасением. Она разорвет порочный круг неприятных реакций кожи, а заодно и подарит эмоциональный комфорт в процессе нанесения. Наконец, тем, кому нужен anti-age эффект, тоже имеет смысл присмотреться к средствам с пептидами — они позволят разгладить мимические морщины.

Однако важно помнить: нейрокосметика не является лекарством, поэтому результат будет скорее накопительным и не сравнится по силе с косметологическими процедурами или серьезными медикаментами. При тяжелых формах дерматита, псориаза или экземы нейрокосметика послужит приятным дополнением к терапии, но не заменит лечения у врача. Кроме того, аллергикам стоит ответственно отнестись к подбору нейробаночек — многие из них содержат растительные экстракты и эфирные масла, которые сами по себе могут быть аллергенами.

У нейронаправления действительно есть научная база и вполне достоверные обоснования. Тем не менее эта часть бьюти-рынка требует дальнейшего изучения — на данный момент ее доказательная база ограниченна. Эффективность продуктов измеряется в большей степени субъективными впечатлениями, а не качественными клиническими исследованиями.

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Нервная система и наша кожа связаны друг с другом, но искать спасения в одном бьюти-флаконе все же не стоит. Нейрокосметика подходит скорее для мягкой коррекции состояний, вызванных стрессом, а также поддержки чувствительной кожи. Это прекрасная альтернатива агрессивным средствам, которая работает с проблемами изнутри, в том числе на уровне психологического состояния. Возможность устроить ритуал заботы о коже — уже повод попробовать нейрокосметику. Польза любого бьюти-средства удваивается там, где процесс нанесения превращается в осознанное проявление любви к себе.

София Балаян