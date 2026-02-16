Сотрудницу филиала НПАТ в Нижнем Новгороде обвинили в превышении полномочий

Начальника службы эксплуатации филиала АО «Нижегородпассажиравтотранс» — НПАП №3 обвинили в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде, сообщили в региональном УФСБ 16 февраля.

По версии следствия, сотрудница в период с января 2021 по январь 2026 года вносила предложения о премировании работников, требуя в последствии вернуть часть премий. Сумму ущерба оценивают в 300 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в ноябре 2025 года были задержаны директор и главный инженер этого же филиала. Их обвиняют в аналогичном преступлении с суммой ущерба около 3 млн руб.

Галина Шамберина