ЦОДД назвал локации в Москве, где чаще всего можно встретить лосей

В Москве чаще всего можно встретить лосей на МКАД в районе «Лосиного острова» и Измайловского лесопарка, сообщили ТАСС в центре организации дорожного движения (ЦОДД). По его данным, также высок риск встретить животное в Троицком и Новомосковском административных округах (Новой Москве).

В ЦОДД уточнили, что в столице около 20 мест, где встречаются лоси. В каждом месте установлены специальные знаки, всего их 43. В таких местах водителям советуют соблюдать скоростной режим, не совершать резких маневров, не отвлекаться на телефон. «В основном это территории рядом с парками, зелеными зонами, лесами и реками — то есть естественная среда обитания лосей»,— уточнили в учреждении.

В середине августа двух лосей — маму и детеныша — заметили на северо-западе Москвы в районе Щукино. Животные дошли до Строгино. Их отловили и вернули в дикую природу.