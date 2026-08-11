Гулявших по северо-западу Москвы лосей вернули в дикую природу

Сотрудники полиции и департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы выпустили двух лосей в естественную среду обитания, пишет ТАСС. Животных заметили 10 августа на северо-западе города в районе Щукино — они дошли до Строгино.

Сначала маму и детеныша нашли в жилом районе, а затем перевезли в ТиНАО. Искать и вывозить их помогали специалисты отдела спасения диких животных Московского зоопарка.

В департаменте природопользования и охраны окружающей среды объяснили, что летом животные выходят к людям не только из-за любопытства, но и из-за жары и гнуса, чтобы найти открытые пространства. Специалисты рекомендуют не кормить их и не приближаться к ним.