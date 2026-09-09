Число погибших при сходе лавины в Кабардино-Балкарии выросло до 13

Спасатели обнаружили тело еще одного альпиниста на месте схода лавины в Кабардино-Балкарии, сообщило региональное МЧС. Общее число погибших при этом выросло до 13 человек.

Судьба четырех человек остается неизвестной. В МЧС уточнили, что работы осложняют опасный пересеченный рельеф и повторное обрушение снежно-ледовой массы. В поисково-спасательной операции задействован 41 человек.

Лавина сошла 6 сентября со склона Мижирги в Безенгийском ущелье. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности. Как выяснил «Ъ», жертвами трагедии стали участники программы горной подготовки силовиков.

Подробности — в материале «Ъ» «Спецназ попал под лавину».