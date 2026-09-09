Силы ПВО за ночь сбили над Россией 596 БПЛА

В период с 20:00 мск 8 сентября до 8:00 9 сентября средства ПВО перехватили и уничтожили 596 беспилотников самолетного типа над российскими регионами, сообщило Минобороны России. По его данным, БПЛА сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Самарской, Тульской и Ульяновской областями, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

В Новороссийске при атаке беспилотников погибли четыре человека, еще 29 получили ранения. В Ростовской области сбили около 15 БПЛА в шести районах, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Над Калужской областью сбили четыре дрона, над Тульской областью — один, обошлось без жертв и последствий на земле. Власти других регионов ночные атаки пока никак не прокомментировали.