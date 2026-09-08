МИД Исландии вызвал американского посла после поста Трампа с картой

Глава МИД Исландии Торгердюр Катрин Гюннарсдоуттир вызвала американского посла Билли Лонга на встречу. Причиной стал пост президента США Дональда Трампа с картой, на которой Исландия выкрашена в цвета флага Соединенных Штатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger / Reuters Фото: Leonhard Foeger / Reuters

«Позиция Исландии была четко выражена: подобная публикация абсолютно недопустима»,— указано в сообщении ведомства, которое цитирует национальная радиостанция RUV.

Накануне Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social карту, где помимо Исландии в цвета американского флага были окрашены территории Канады, Мексики и еще нескольких стран. Оснований для публикации такого поста он не привел.