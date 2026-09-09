Образовательные платформы в начале учебного года подверглись мощным DDoS-атакам

В начале сентября на российские EdTech-сервисы были совершены мощные DDoS-атаки, рассказали “Ъ” эксперты ИБ-компании Servicepipe. В одном из эпизодов нагрузка выросла почти в 30 раз. Так, 2 сентября системы мониторинга Servicepipe зафиксировали несколько эпизодов подозрительной активности с признаками DDoS-атак на нескольких игроков рынка онлайн-образования.

В одном случае интенсивность входящих запросов достигала около 139 тыс. в минуту. Во втором — около 66,5 тыс. Оба события были классифицированы системой как атаки на уровне приложений. Более серьезный всплеск был зафиксирован около 22 часов. На инфраструктуре другого EdTech-игрока произошел резкий рост сетевой активности: с базового уровня около 71,5 тыс. пакетов в секунду до 2,1 млн пакетов. Это соответствует росту почти в 30 раз. Повышенная вредоносная активность наблюдалась также 3 и 4 сентября. Несмотря на уже относительно невысокую мощность, эти атаки были ощутимы для сервисов.

В начале учебного года нагрузка на образовательные платформы традиционно растет, но порог входа для злоумышленников снижается из-за новых инструментов. Ущерб же от атак может оказаться существенно выше стоимости простоя из-за срывов занятий и потери доверия пользователей.

Подробнее — в материале «Ъ» «У хакеров начался учебный год».