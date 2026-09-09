Доходы отельеров Адыгеи и Камчатки упали на 37,7–51,4%

Владельцы компаний, занимающихся размещением туристов в Адыгее и Камчатском крае, зафиксировали наиболее заметное снижение доходов среди российских регионов в январе—июле 2026 года. Доходы коллективных средств размещения Адыгеи в январе—июле 2026 года составили 2,73 млрд руб., сократившись год к году на 51,4%, следует из данных Росстата. На Камчатке падение составило 37,7%, до 2,35 млрд руб. В Республике Коми выручка упала на 26,3%, до 834,6 млн руб.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин говорит, что интерес к активному туризму в целом в 2026 году сократился на 15–20%. Помимо Камчатки и Адыгеи выраженное снижение, по его словам, прослеживается в Дагестане. Эксперт связывает это в том числе со сложными погодными условиями и высокой стоимостью поездок.

Самым растущим по выручке отельеров регионом, согласно Росстату, стала Карачаево-Черкесия. Показатель здесь достиг 4,26 млрд руб.— рост в 2,6 раза год к году. Это, вероятно, связано с хорошими результатами активно развивающихся горнолыжных курортов Домбай и Архыз. На 86,7% в годовом выражении, до 10,65 млрд руб., в январе—июле выросли доходы отельеров Республики Алтай. Здесь также располагается активно растущий курорт Манжерок.

Подробнее — в материале «Ъ» «На активный туризм не хватило туристов».