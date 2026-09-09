32,2% покупателей молочной продукции при выборе ориентируются на бренд

Треть российских потребителей — 32,2% — при выборе молочной продукции ориентируются на бренд. Это следует из результатов опроса, проведенного исследовательской компании Brandpulse во втором квартале 2026 года. 7,7% покупателей ориентируются на новизну продукта. Значение цены, напротив, снизилось на 3% год к году, до 22,2%.

Молочные продукты входят в топ-3 самых потребляемых товаров у покупателей, отмечают в Brandpulse. Самой популярной молочной категорией оказались сыры — их покупают более 90% опрошенных, молоко — 79%, сливочное масло — 77%, сметану —76%, творог —70%. По оценке председателя Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (объединяет крупных ритейлеров) Станислава Богданова, сегодня более 90% ассортимента молочной категории в российских торговых сетях приходится на локальную продукцию.

Среди производителей усиливается конкуренция, особенно после того, как ритейлеры стали активно выставлять на полки своих магазинов продукцию под собственными марками. По оценкам «Союзмолока», в некоторых категориях молочной продукции доля таких марок в федеральных сетях уже приближается к 30–40%, а в отдельных сегментах превышает эти показатели.

Подробнее — в материале «Ъ» «Продукты выбирают с остворожностью».