Суд вынес приговор подростку, который из-за ревности убил двух человек под Иркутском

Шелеховский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 15-летнего местного подростка, которого признали виновным в убийстве двух лиц, совершенном с особой жестокостью. Об этом сообщает областная прокуратура.

В суде доказано, что молодой человек на почве чувства ревности в подъезде жилого дома нанес более 40 ударов ножом 14-летней знакомой. В момент убийства на крики о помощи в подъезд выбежала 23-летняя соседка девочки, которая попыталась остановить подростка. Он нанес ей пять ножевых ранений. Пострадавшие скончались в реанимационном отделении районной больницы.

Решением суда несовершеннолетний приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Также удовлетворены иски матерей погибших о взыскании с осужденного компенсации морального вреда на общую сумму 5 млн руб., а также расходов на погребение.

Двойное убийство было совершено 12 октября 2025 года. Нападавшего задержал еще один сосед, который удерживал его до приезда полиции. Под стражей подросток содержится с 14 октября. Свою вину он признал частично.

Влад Никифоров