Си Цзиньпин присоединился к Путину в обещании развивать отношения с КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин направил поздравительное послание главе КНДР Ким Чен Ыну, приуроченное к 78-й годовщине основания страны. Господин Си воспользовался случаем, чтобы подтвердить тесные стратегические связи с Пхеньяном. Ранее государственное агентство ЦТАК сообщило о телеграмме главе Северной Кореи от президента России Владимира Путина.

Си Цзиньпин выразил в поздравлении готовность «продолжать укреплять стратегическое руководство» отношениями двух стран и работать с Ким Чен Ыном над перспективным развитием государств. Также в тексте сообщается, что укрепление и развитие двусторонних связей остается «последовательной и непоколебимой политикой правящей партии и правительства Китая».

С подобным поздравлением к господину Киму обратился Владимир Путин. В отдельном послании он подчеркнул, что продолжит «теснейшую совместную работу» с Ким Чен Ыном для дальнейшего укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства двух стран. Он отметил, что укрепление российско-северокорейских связей будет способствовать региональной безопасности и делу «обеспечения региональной безопасности и построения нового — более справедливого, многополярного миропорядка».

КНДР была образована 9 сентября 1948 года. Как отмечает Reuters, с годовщиной северокорейского лидера поздравили также главы других стран, включая Вьетнам, Лаос, Камбоджу, Монголию, Швецию, Беларусь, Сингапур, Швейцарию и Зимбабве.

Эрнест Филипповский