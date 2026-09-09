Путин пообещал Ким Чен Ыну укреплять партнерство России и КНДР

Президент России Владимир Путин направил телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну с поздравлением с 78-й годовщиной образования республики. В ней он пообещал укреплять партнерство Москвы и Пхеньяна.

Владимир Путин в послании подчеркнул, что отношения между странами строились на принципах дружбы, добрососедства и взаимной помощи. Он также отметил успехи Северной Кореи в социально-экономической сфере и укрепление ее позиций на международной арене.

«Не сомневаюсь, что мы с Вами продолжим совместную тесную работу по дальнейшему упрочнению всеобъемлющего стратегического партнерства между нашими государствами»,— указано в тексте поздравления (цитата по ЦТАК).

По словам господина Путина, дальнейшее укрепление связей полностью отвечает интересам народов двух стран, а также способствует обеспечению региональной безопасности и формированию «справедливого многополярного миропорядка».