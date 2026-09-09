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Трамп прокомментировал победу правой АдГ на выборах на востоке Германии

Президент США Дональд Трамп назвал победу немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) на земельных выборах в Саксонии-Анхальт «по-настоящему важным событием».

«Им наконец надоели совершенно ужасные иммиграционные правила и нормы, которые нанесли Германии такой серьезный ущерб»,— написал американский президент в Truth Social.

«Альтернатива для Германии» на выборах в Саксонии-Анхальт набрала рекордные 43,8% голосов. Партия получила 39 из 83 мест в ландтаге, до абсолютного большинства ей не хватило 3 мандата. Правящий Христианско-демократический союз набрал 17,2%.

Подробнее — в материале Ъ «ХДС в поисках огнетушителя».

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