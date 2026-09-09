Объем выпуска инновационной продукции достиг 12,6 трлн рублей в 2025 году

Из подсчетов экспертов Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ следует, что по итогам 2025 года выпуск инновационных товаров, работ и услуг достиг рекордного за последние пять лет объема в 12,6 трлн руб.— рост в годовом выражении составил 22%. В общем объеме производства доля такой продукции оценивается в 7,6% против 6% годом ранее.

Наибольший рост инновационной активности продемонстрировала обрабатывающая промышленность. Доля предприятий, осуществляющих разработку и внедрение инноваций, в секторе составила 24,2%, что вдвое выше среднего показателя по стране. Одновременно в обработке выросли и затраты компаний на разработку и внедрение инноваций, достигнув 2 трлн руб. (прирост на 6,1% в годовом выражении). Объем инновационной продукции по итогам 2025 года в секторе оценивается в 7,6 трлн руб., что на 20% превышает результаты 2024 года.

Подробнее — в материале «Ъ» «Обработка внедряет инновации активнее других секторов».