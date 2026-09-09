Жозе Моуринью воспользовался подарками

На старте общего этапа футбольной Лиги чемпионов-2026/27 мадридский «Реал» дома обыграл «Интер» — 2:1. Не ушел с поля без гола лучший бомбардир испанского гранда Килиан Мбаппе, а решающий мяч забил Федерико Вальверде, воспользовавшийся грубой ошибкой вратаря миланцев Хосепа Мартинеса. С другой стороны, он и спасал их в самых безнадежных ситуациях. С победы новую Лигу чемпионов начали также «Бетис», «Боруссия», «Манчестер Сити», «Астон Вилла» и АЕК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Violeta Santos Moura / Reuters Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

В трех матчах из шести, которые состоялись в первый игровой день Лиги чемпионов, участвовали испанские клубы. Хотя основное внимание, конечно, было приковано к мадридскому «Реалу», тем более что его снова возглавляет легендарный Жозе Моуринью, сам по себе всегда вызывающий большой интерес. В последнее время португальский специалист немного отошел от серьезных дел, тренируя солидные, но все же не топовые команды — «Бенфику», «Фенербахче», «Рому», «Тоттенхем», а сейчас он опять в большой игре. Понятно, что в «Реал» его позвали, чтобы выигрывать титулы, в том числе Лигу чемпионов.

На старте турнира Моуринью сразу столкнулся с нелегким испытанием в виде «Интера». Миланцы опростоволосились в прошлой Лиге чемпионов, когда вылетели уже в стыковом раунде play-off, сенсационно уступив и в гостях, и дома норвежскому «Будё-Глимт». Но потом они стали чемпионами Италии и в межсезонье поработали над укреплением состава, в частности, перетащив четырех футболистов из очень сильной Английской премьер-лиги, включая пару центральных защитников «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи—Джон Стоунз.

«Реал» тоже поддержал трансферами Моуринью, причем и его ряды пополнили ранее выступавшие в Англии Марк Кукурелья, Ибраима Конате и Бернарду Силва. Кроме того, мадридцы переманили к себе одного из лидеров «Интера» Дензела Дюмфриса, а еще они отвалили «РБ Лейпцигу» 125 млн евро за 19-летнего Яна Дьоманде. Правда, перед стартовым матчем в Лиге чемпионов у Моуринью все-таки возникли определенные кадровые проблемы не только из-за травм, но и в связи с дисквалификациями Силвы, Эдуарду Камавинги, а также Арды Гюлера.

Впрочем, с Килианом Мбаппе, Винисиусом Жуниором и Джудом Беллингемом никакие трудности не страшны, как и с голкипером Тибо Куртуа, который на первых же минутах совершил сейв, когда Маркюсу Тюраму позволили пробить с довольно близкой дистанции. Вообще «Интер» гораздо агрессивнее начал матч и куда опаснее угрожал, но на 14-й минуте новичок команды Кёртис Джонс явно ошибся, отдавая пас назад центральному защитнику Яну Биссеку.

Мбаппе запрессинговал немца, мячом завладел Браим Диас и тут же выложил под удар Мбаппе, который такие моменты щелкает как семечки.

Миланцы в ответ заработали перспективный стандарт вблизи штрафной площади, и Хакан Чалханоглу мощно зарядил в створ. Куртуа стоял как скала, а вот вратарь черно-синих Хосеп Мартинес просто привез себе гол, переоценив свои технические возможности. Испанец прямо перед воротами решил обвести Федерико Вальверде, и капитан «Реала» носком бутсы проткнул мяч в сетку. Так на 23-й минуте мадридцы получили весьма комфортное преимущество 2:0 и могли увеличить его перед самым перерывом, но на сей раз Мартинес спас гостей. В одном игровом эпизоде он и от Мбаппе потащил, и от Беллингема, который прибежал на добивание.

Мартинес не дал забить Мбаппе и в дебюте второго тайма. И хотя Куртуа тоже был хорош, когда ему бил Джонс, но то, что потом сотворил Мартинес, и вовсе не поддавалось логическому объяснению. По логике ничто не могло помешать Беллингему поразить практически пустые ворота после эффектного прохода и передачи Диаса. Однако испанский вратарь успел переместиться от ближней на дальнюю штангу и отразил удар с каких-нибудь трех метров. Мартинес и дальше продолжал выручать «Интер», и снова остановил Мбаппе, заодно лишив результативного действия Диаса. Полузащитник сборной Марокко и сам не реализовал отличный момент.

В результате гости возродили интригу на 77-й минуте, когда Карлос Аугусто замкнул прострел Лаутаро Мартинеса.

Тем более что и вышедшему на замену Дьоманде не удалось прошить Хосепа Мартинеса. Миланцы до финального свистка пытались вытащить игру, а когда Генрих Мхитарян нанес неприятный удар с рикошетом, Куртуа оказался в нужном месте. «Реал» сохранил минимальный перевес и победил 2:1.

«Вильярреал» второй раз подряд добился права выступить на общем этапе Лиги чемпионов. В прошлом сезоне он, правда, занял только предпоследнее, 35-е место, набрав лишь одно очко в восьми матчах. Да и сейчас старт у этого испанского клуба не задался, и он уступил в Дортмунде «Боруссии» — 2:3. Все началось с автогола Ренату Вейги. Сантьяго Моуриньо счет сравнял, но затем дубль оформил нападающий хозяев Серу Гирасси — с игры и с пенальти. В компенсированное время гвинеец даже сделал своеобразный хет-трик, послав мяч и в собственные ворота.

А вот «Бетис», не появлявшийся в Лиге чемпионов после сезона-2005/06, начал за здравие — с выездной и волевой победы над «Лиллем». Французская команда дважды вела после ударов Аясэ Уэды и Александро, но центральный защитник Марк Бартра отыграл оба гола, причем все четыре были забиты головой. Еще одним героем в составе испанского клуба стал ирландский нападающий Трой Парротт, который забил победный мяч в недавней встрече чемпионата Испании с мадридским «Реалом» и сейчас принес севильцам три очка. «Бетис» взял верх 3:2.

Интересно было посмотреть, как начнет Лигу чемпионов и обновленный «Манчестер Сити», расставшийся с целой группой футболистов во главе с лучшим игроком недавнего чемпионата мира Родри.

По окончании прошлого сезона закончилась и эпоха Пепа Гвардиолы, десять лет отработавшего на посту главного тренера клуба. Теперь «Сити» руководит итальянец Энцо Мареска, а игру в середине поля будут определять Энцо Фернандес, Эллиот Андерсон и Аюб Буадди, на приобретение которых было потрачено 375 млн евро. Ну и еще 107,5 млн евро манчестерцы заплатили за атакующих полузащитников Илимана Ндиайя и Аллана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pedro Nunes / Reuters Фото: Pedro Nunes / Reuters

Матч с вернувшимся в Лигу чемпионов после двух пропущенных сезонов «Порту» получился достаточно трудным для Марески, но когда у тебя есть такой бомбардир, как Эрлинг Холанн, всегда можно рассчитывать на победу. Первый гол на 47-й минуте норвежец положил головой с подачи Фернандеса, а на 91-й с правой ноги технично перевел мяч в сетку после передачи Райана Аита-Нури, и «Манчестер Сити» выиграл 2:0. Хотя если бы не голкипер португальского клуба Диогу Кошта, Холанн мог забить и больше. Теперь же в его активе 59 голов в 59 матчах Лиги чемпионов.

Большие изменения по сравнению с прошлым сезоном претерпела и «Астон Вилла», которая к тому же недосчиталась из-за травм на старте Лиги чемпионов Леона Горецки, Йохана Манзамби и Амаду Онаны. И хотя команда Унаи Эмери противостояла на выезде постоянному участнику турнира «Брюгге», уже к перерыву она вела 3:1. На точный удар Джона Макгинна хозяева ответили голом Хуго Ветлесена, но тут же Эмилиано Буэндия вывел гостей вперед, а Николас Джексон закрепил успех. Во втором тайме Николо Тресольди с пенальти сократил разницу до минимума, и бирмингемцам пришлось потрудиться в обороне, чтобы одержать победу — 3:2.

Греческий АЕК под руководством бывшего главного тренера «Локомотива» и ЦСКА Марко Николича также набрал три очка в домашнем матче с австрийским ЛАСКом. Здесь все решил гол со стандарта в исполнении Рэзвана Марина, закрутившего мяч с точки недалеко от левого угла штрафной площади в дальнюю «девятку», и афиняне выиграли 1:0. Оба клуба пробились в основную стадию Лиги чемпионов через квалификацию, при этом команда из Линца впервые выступает на таком уровне.

Александр Ильин