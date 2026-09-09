Комплекс Русского дома в Германии проработает до середины 2027 года

Комплекс, в котором находился Русский дом в Германии, будет работать до мая 2027 года, сообщила и.о. главы комплекса Светлана Некрасова. В нем останутся технические сотрудники.

«Комплекс будет работать до конца мая 2027 года. Дальнейшая судьба здания, по всей видимости, будет уже решаться руководством здесь, в России»,— сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Власти Германии объявили о прекращении работы Русского дома, а также посольства в Бонне после того, как обвинили Москву в причастности к случаю с БПЛА в аэропорту Лейпциг/Галле. Беспилотник со взрывчаткой обнаружили у украинского грузового самолета.

В ответ Россия отозвала согласие на работу генерального консульства Германии в Санкт-Петербурге — последнего регионального диппредставительства страны. Кроме того, российские власти потребовали закрыть немецкие культурные центры имени Гете.

Подробнее — в материале «Ъ» «Германию выводят из Петербурга».