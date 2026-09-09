Reuters: США хотят получить доступ к запасам золота и минералов Венесуэлы
Власти США добиваются расширения доступа США к другим природным ресурсам Венесуэлы, помимо нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, Вашингтон стремится получить доступ к горнодобывающему сектору страны, включая запасы золота и других критически важных минералов. Официальные лица США уже провели встречи с представителями бизнеса, чтобы оценить их заинтересованность в соответствующих инвестициях.
В марте Минфин США разрешил сделки по контрактам в сфере добычи венесуэльского золота и других ископаемых. Reuters указывает на риски для инвесторов из-за устаревших геологических данных, разгула нелегальной добычи и высокой неопределенности объемов реальных запасов.
Разрешение Минфина США означает не свободный допуск к венесуэльским месторождениям, а легализацию отдельных звеньев обращения золота: американские структуры могут ввозить, хранить, перерабатывать, перепродавать и перевозить этот металл, в том числе когда в сделке участвуют венесуэльские государственные органы и государственная золотодобывающая компания Minerven. Поэтому контакты Вашингтона с бизнесом создают возможность оценивать конкретные проекты и контракты, но сами по себе не превращают весь горнодобывающий сектор Венесуэлы в открытый для американских инвестиций рынок.
Ограничения остаются существенными: лицензия не распространяется на лиц и подконтрольные им структуры из России, Китая, Ирана, КНДР и Кубы. Это особенно важно на фоне санкций, введенных США 28 января 2019 года, под которые попала в том числе венесуэльская государственная золотодобывающая компания Minerven. Кроме того, власти Венесуэлы готовили реформу горнодобывающей отрасли для привлечения иностранных инвесторов, однако объемы предполагаемых запасов минералов не подтверждены геологоразведкой, что оставляет неопределенность относительно коммерческой ценности будущих проектов.