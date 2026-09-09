Reuters: США хотят получить доступ к запасам золота и минералов Венесуэлы

Власти США добиваются расширения доступа США к другим природным ресурсам Венесуэлы, помимо нефти. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, Вашингтон стремится получить доступ к горнодобывающему сектору страны, включая запасы золота и других критически важных минералов. Официальные лица США уже провели встречи с представителями бизнеса, чтобы оценить их заинтересованность в соответствующих инвестициях.

В марте Минфин США разрешил сделки по контрактам в сфере добычи венесуэльского золота и других ископаемых. Reuters указывает на риски для инвесторов из-за устаревших геологических данных, разгула нелегальной добычи и высокой неопределенности объемов реальных запасов.