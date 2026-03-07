США частично смягчили санкции на ввоз венесуэльского золота

Администрация США приняла решение частично ослабить санкционный режим в отношении Венесуэлы. Согласно генеральной лицензии, опубликованной на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, американским структурам разрешено осуществлять импорт, хранение, переработку, перепродажу и транспортировку венесуэльского золота, включая сделки, затрагивающие государственные органы республики и венесуэльскую компанию Minerven.

Все сделки должны соответствовать американскому законодательству, а любые возникающие споры подлежат рассмотрению исключительно в юрисдикции США. Кроме того, для обеспечения контроля над финансовыми потоками платежи в пользу лиц, находящихся под санкциями, должны проводиться через специально открытые счета.

При этом Вашингтон сохранил существенные ограничения: действие лицензии не распространяется на физических и юридических лиц, а также подконтрольные им структуры из России, Китая, Ирана, КНДР и Кубы. Для всех участников сделок вводится требование о регулярной отчетности перед американской администрацией относительно всех этапов оборота венесуэльского золота.